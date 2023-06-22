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НовостиПолитика22 июня 2023 7:46

Директором департамента муниципальной собственности Краснодара стал Артем Губский

Его согласовали на должность депутаты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара состоялось очередное заседание депутатов гордумы. На нем согласовали нового директора департамента муниципальной собственности и городских земель. Должность занял Артем Губский.

- Артем Губский родился в Краснодаре, имеет два высших образования, окончил КубГТУ и аграрный. С 2006 года работает в различных структурах городской власти, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С 2022 года Губский занимал должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара.