Директором департамента муниципальной собственности Краснодара стал Артем Губский

Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара состоялось очередное заседание депутатов гордумы. На нем согласовали нового директора департамента муниципальной собственности и городских земель. Должность занял Артем Губский.

- Артем Губский родился в Краснодаре, имеет два высших образования, окончил КубГТУ и аграрный. С 2006 года работает в различных структурах городской власти, - сообщили в пресс-службе администрации города.

С 2022 года Губский занимал должность заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара.