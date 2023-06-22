Участники СВО из числа детей-сирот получили преимущественное право на предоставление жилья

Рассмотрение законопроекта о внесении изменения в статью 5 Закона Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» стало еще одним пунктом сессионной повестки.

Комментируя рассмотренный вопрос, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что этот вопрос – один из ключевых приоритетов для органов власти Краснодарского края

«Но будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну. И пусть эта дополнительная льгота для участников специальной военной операции будет выражением той глубокой признательности и уважения, которое испытывает по отношению к ним все наше общество», – подчеркнул Юрий Бурлачко.