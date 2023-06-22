На Кубани 48 выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани 48 выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего работы выполнили около 9,5 тысяч человек.

Отмечается, что каждый пятый участник сдал экзамен на 81 балл и выше. Всего в крае насчитывается 277 стобалльников. Из них девять одиннадцатиклассников выполнили работы на максимальный балл сразу по двум предметам.

Так, экзамены по русскому языку и обществознанию на 100 баллов сдали Ольга Кэлугэряну из гимназии №25 Краснодара и Виктория Шорохова из школы №18 Курганинского района. На максимальный балл работы по тем же предметам выполнила Ксения Завражнова из лицея №4 Ейского района.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля. В настоящее время известны результаты по химии, географии, литературе, русскому языку. Кроме того, озвучены баллы по математике, физике, истории и обществознанию.