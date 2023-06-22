В Краснодаре появятся два новых сквера Фото: krd.ru

В Краснодаре появятся два новых сквера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, сквер им. Николая Ватутина появится в Западном округе. Он будет находиться на месте 37 снесенных гаражей. Зеленую зону назовут в честь генерала армии, Героя Советского Союза Николая Федоровича Ватутина.

В настоящее время участок в границах улицы Одесской, проездов им. Ватутина и Саратовского сформирован. Его площадь составляет около 1,6 тыс. кв. метров. Специалисты спроектировали благоустройство территории. В сквере, в частности, сделают тротуары, поставят лавочки и урны.

– Существующие деревья и кустарники будут максимально сохранены и высажены новые, – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В станице Елизаветинской появится сквер «Звездный». Зеленая зона площадью в два га будет находиться в учхозе «Кубань».