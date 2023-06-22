На Кубани 59 школьников вышли в финал конкурса «Большая перемена» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 59 школьников вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Кубанские школьники успешно прошли дистанционный отбор.

Заключительный этап пройдет в июле в МДЦ «Артек». Здесь соберутся финалисты из всех регионов страны – учащиеся 5-7 классов. Отмечается, что победители конкурса отправятся в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Педагогам-наставникам лидеров вручат по 100 тысяч рублей. Кроме того, они смогут пройти повышение квалификации.

Топ-50 образовательных организаций, которые подготовили наибольшее количество активных участников, получат по два млн рублей грантов. Средства направят на развитие образовательной среды.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» проводят с 2020 года при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Росмолодежью. Заявки на участие в четвертом сезоне подали свыше одного млн школьников и студентов. В том числе зарегистрировались 26,5 тысяч кубанских учащихся.