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НовостиПроисшествия22 июня 2023 9:10

На Кубани водитель ГАЗ сбил насмерть 30-летнего пешехода

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Пешеход скончался на месте происшествия Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пешеход скончался на месте происшествия Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ГАЗ сбил насмерть 30-летнего пешехода. ДТП произошло 21 июня около 23:00 на автодороге «Усть-Лабинск-Лабинск- Упорная» в Лабинском районе.

– По предварительным данным, 20-летний молодой водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», изрядно превысив скорость, совершил наезд на 30-летнего мужчину, который передвигался по проезжей части дороги в попутном направлении без световозвращающих элементов, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Каневском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком. 52-летний водитель и 51-летняя пассажирка легковушки скончались до приезда скорой.