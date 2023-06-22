Авиакомпания отложила полеты из Сочи в Грузию на неопределенный срок

Прямые полеты из Сочи в Тбились вновь отложили на неопределенное время. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые полеты из Сочи в Тбились вновь отложили на неопределенное время. Рейсы должна была осуществлять авиакомпания « Red Wings». Но Минтранс РФ до сих пор не дал разрешение на полеты.

— У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, — сообщил «Известиям» источник в авиакомпании.

Стоит отметить, что Грузия уже дала разрешение на выполнение полетов из Сочи.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Сочи в Ставрополь запустит еще одна авиакомпания.

Первый полет состоится 2 июля.