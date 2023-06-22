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НовостиОбщество22 июня 2023 9:47

Трамвайную остановку с кондиционером откроют на улице Петра Метальникова в Краснодаре

Остановочный павильон заработает 22 июня
Светлана ОВДЕЙ
В закрытой остановке установлен кондиционер Фото из архива КП

В закрытой остановке установлен кондиционер Фото из архива КП

Трамвайную остановку с кондиционером откроют 22 июня в Краснодаре. Павильон находится на улице Петра Метальникова.

– Павильон не функционировал с начала лета, а с сегодняшнего дня его запустят в работу, – сообщили в telegram-канале МЦУ Краснодара.

В закрытой остановке установлен кондиционер. Пассажиры во время ожидания транспорта могут охладиться в помещении от жары.

В муниципальном центре управления рассказали и о неработающих лифтах на улице Петра Метальникова. В настоящее время подрядчик проводит гидроизоляцию шахты подъемников.

– Это позволит уменьшить вероятность поломок лифта в дальнейшем, – уточнили в МЦУ Краснодара.