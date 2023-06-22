Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Жителя Туапсе осудят за убийство 27-летней давности. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в 1995 году. Утром 15 декабря около дома на улице Софьи Перовской в Туапсе в салоне иномарки обнаружили два тела. От множественных огнестрельных ранений скончались 45-летний гендиректор Туапсинского НПЗ и его 33-летний водитель. После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело.

– Однако, несмотря на проведенное расследование, лица, причастные к совершенному преступлению, на тот момент установлены не были, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В ходе расследования следователи установили личности двоих фигурантов. Как оказалось, в начале 1990-х годов они входили в вооруженную банду. Ее организовали в Лабинске для нападения на граждан и совершения тяжких преступлений. В 2002 году деятельность банды разоблачили.

– Было установлено, что организатор банды и один из непосредственных участников нападения на потерпевших к настоящему времени уже скончались, в связи с чем в отношении них уголовное преследование было прекращено, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Тем временем 58-летнего обвиняемого в 2002 году осудили за бандитизм и другие преступления, в том числе ряд убийств. Ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Осужденного этапировали к следователю, где он во всем признался. Так, в декабре 1995 года организатор банды сказал обвиняемому и его подельнику убить гендиректора Туапсинского НПЗ. Участники банды разработали план преступления и между 7 и 8 часами утра приехали в Туапсе, где следили за потерпевшим. Они перегородили дорогу своим авто, а затем расстреляли из автомата машину, в которой находились директор предприятия и его водитель.

После преступления участники банды, получив за убийство 15 тысяч долларов, скрылись.

В настоящее время уголовное дело передали для рассмотрения в суд.