На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 121 машина Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 121 машина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

За сутки четыре парома – «Мария», «Лаврентий», «Конро Трейдер» и «Авангард» – перевезли 303 автомобиля и 378 пассажиров. Машины, ожидающие в очереди, находятся на накопительной стоянке в поселке Ильич.

– На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, – уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.