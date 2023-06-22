Медаль «Родительская слава» утвердили в 2005 году Фото: krd.ru

В Краснодаре лучшим мамам и папам вручат медали «Родительская слава». Решение о награждении приняли 58-м очередном заседании городской Думы.

Всего на награждение в 2023 году подавали 26 кандидатур. По результатам рассмотрения коллегией департамента образования и наградной комиссией мэрии медали «Родительская слава» получат семь матерей и два отца.

Напомним, в Краснодаре ежегодно награждают родителей с активной гражданской позицией, воспитывающих двух и более детей. В этом году вручение медалей и удостоверений приурочат к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 8 июля.

Городская Дума Краснодара утвердила медаль «Родительская слава» в 2005 году.