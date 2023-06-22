Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП с большегрузом пострадала 23-летняя девушка. Авария произошла утром 22 июня в Кавказском районе.

Предварительно, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. От удара легковушку отбросило на проезжавший Nissan.

В результате происшествия пострадал 23-летняя приезжая из Дагестана. Девушка находилась в легковушке Hyundai.

– Полицейские устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Лабинском районе водитель ГАЗ сбил насмерть 30-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте происшествия.