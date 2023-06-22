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НовостиОбщество22 июня 2023 11:38

Проектирование магистрального водовода завершается в Сочи

Его построят до 2030 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Действующий водовод был построен в 60-е годы прошлого века.

Действующий водовод был построен в 60-е годы прошлого века.

В Сочи завершается проектирование магистрального водовода. Его планируют построить до конца 2030 года.

«Действующий водовод был построен в 60-е годы прошлого века. В настоящее время его износ составляет около 90%. В связи с этим назрела необходимость строительства нового участка данного водовода», – сообщил директор департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», заключении госэкспертизы будет в сентябре. После этого строительство начнут в четвертом квартале этого года. К слову, протяженность нового водовода составит пять километров. Помимо этого, реконструируют и существующие сети.

Стоит отметить, что данный проект позволить обеспечить бесперебойным водоснабжение Адлерский, Хостинский и Центральный районы.