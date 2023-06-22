В Краснодаре кинотеатр «Болгария» отремонтируют за 92,2 млн рублей Фото: krd.ru

В Краснодаре кинотеатр «Болгария» отремонтируют за 92,2 млн рублей. Решение приняли на очередном 58 заседании городской Думы. Средства направят из краевого и местного бюджетов.

Так, в 2023 году на капремонт направят 20 млн рублей. В 2024 году работы профинансируют 72,2 млн рублей.

Уточняется, что проект ремонта «Болгарии» одобрен госэкспертизой. После реконструкции она продолжит работу как городской кинотеатр. Кроме того, в помещении увеличат сцену и подготовят залы-трансформеры.

Кинотеатр, ранее носивший название «Космос», был открыт 7 июня 1967 года. В 1989 году его переименовали в честь того, что болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара.

С 2000 года кинотеатр по улице Ставропольской, 236 был арендован компанией «Монитор». В конце 2020 года срок аренды завершился.