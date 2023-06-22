Онколог Антон Ёлкин рассказал краснодарцам об опасности предраковых состояний

Фото КП

Тема передачи «Здоровый разговор» на радиостанции «Комсомольская правда-Краснодар» касалась немалого числа жителей Кубани – «Предрак: бояться или не обращать внимание?». У многих людей в организме присутствуют предраковые состояния, о которых они даже не подозревают. Обязательно ли эта «мина замедленного действия» когда-нибудь рванёт и приведёт к злокачественному образованию? При каких условиях это может произойти? Что нужно сделать, чтобы предрак не стал раком?

На эти вопросы ответил гость программы московский врач-онколог, руководитель онкологической службы клиники «Евроонко», член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин. Эксперт «Евроонко» перечислил предраковые состояния, встречающиеся чаще всего, – это диспластический невус (атипичная родинка), дисплазия шейки матки, полипы в желудке и кишечнике, хронический гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, и другие.

«Предрак – это не рак и даже не начальная его стадия, но недооценивать его не стоит, – предупредил онколог. – Предопухолевое состояние – это изменение тканей, которое с высокой долей вероятности может превратиться в злокачественную опухоль».

Тема передачи вызвала большой интерес: звонков в студию было много, вопросы приходили также в мессенджеры и социальные сети. Слушатели двух наиболее интересных, по мнению Антона Ёлкина, вопросов получат сертификаты на бесплатное обследование родинок и кожи на инновационном видеодерматоскопе FotoFinder в клинике «Евроонко».

Смотрите запись прямой трансляции «Здорового разговора» по ссылке.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. https://www.euroonco.ru/

LjN8KRDDh