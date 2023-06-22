В Новороссийске не смогут застраивать территорию воинских памятников Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске установили границы территорий трех памятников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Теперь запрещено застраивать территории памятников «Могилы начальников локомотивного депо А.Ф. Ненашева и И.К. Лифар, погибших при исполнении служебных обязанностей», «Памятного знака в память трудящихся завода, погибших в годы Великой Отечественной войны». Кроме того, утверждены границы «Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» в парке поселка Гайдук.

Проектировщики изучили архивы, историю развития территорий и современную градостроительную ситуацию, провели исследования. Документы одобрены специалистами регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

– Объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, – особая категория памятников истории и культуры, – отметил вице-губернатор Роман Лузинов. – Учет этих территорий в Едином государственном реестре недвижимости, в градостроительных документах обеспечивает сохранность памятников военной истории.

Всего в регионе утверждены границы территорий более 2,5 тысяч памятников истории и культуры.