Цифровой Дом Юнармии откроется в Сочи

Ребята будут встречаться с участниками спецоперации и ветеранами Великой Отечественной войны.

В Сочи планируют открыть цифровой Дом Юнармии. В настоящее время в помещении на Курортном проспекте ребята из студенческих отрядов делают ремонт. Дом Юнармии считается уникальным пространством для получения инновационных знаний. Также ребята смогут получить здесь практический опыт в любой сфере.

«Создаем первый в городе цифровой Дом Юнармии, основываясь на рекомендациях нашей молодежи. Молодые сочинцы из военно-патриотических объединений курорта смогут выступать в роли лекторов, рассказывая своим сверстникам о великих победах нашей страны. Интерактивный формат позволит обновлять информацию с учетом веления времени», – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», здесь появится один из залов с интерактивными панелями. Ребята будут встречаться с участниками спецоперации и ветеранами Великой Отечественной войны.