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НовостиОбщество22 июня 2023 13:08

В Геленджике на месте мусорного полигона высадят растения

Рекультивацию завершат к концу 2023 года
Светлана ОВДЕЙ
В Геленджике на месте мусорного полигона высадят растения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике на месте мусорного полигона высадят растения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике продолжают рекультивацию мусорного полигона. На участке площадью более 13 га высадят растения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мусорный полигон находится вблизи села Кабардинка. Его эксплуатацию прекратили в августе 2017 года. За все время работы на участке накопилось 6,5 млн кубометров отходов.

В рамках рекультивации специалисты выполнили устройство дренажной системы и прудов. Осенью стартует биологический этап. Так, более чем на 90% территории высадят растения.

– В Краснодарском крае остается свыше 20 закрытых свалок, которые нуждаются в рекультивации. В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе в этом году уже начались работы в рамках нацпроекта «Экология», - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин во время рабочего визита в Геленджик.

Напомним, завершить рекультивацию мусорного полигона планируют к концу 2023 года.