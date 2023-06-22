Операцию проводил заведующий офтальмологическим отделением Евгений Онишко Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске врачи вернули зрение 93-летней пациентке. В городской больнице №1 прооперировали пенсионерку, страдавшую слепотой более пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

У 93-летней Лидии Яковлевны из новороссийского дома-интерната был запущенный случай перезрелой «морганиевой катаракты» обоих глаз. В учреждении за пенсионеркой ухаживали соседки по комнате и персонал. Но спустя несколько лет у женщины появился шанс вернуть зрение.

Как отмечают специалисты, перезрелая катаракта – чрезвычайно опасная стадия, при которой разрушаются волокна хрусталика. Это может довести до полной слепоты. Чтобы избежать осложнений, необходимы комплексная диагностика и лечение.

– Лечить перезрелую катаракту можно исключительно путем хирургического вмешательства. Оперировать пациентов, возраст которых перевалил за 90, не решаются даже во многих клиниках, – отмечают врачи.

Несмотря на риск осложнений, в горбольнице №1 прооперировали пожилую пациентку. После тщательного обследования женщине решили спасти хотя бы один глаз и тем самым вернуть зрение. Восстановить второй глаз было невозможно из-за травмы.

Пенсионерку прооперировал заведующий офтальмологическим отделением Евгений Онишко. Операцию под местной анестезией проводили эффективным бесшовным методом – дроблением помутневшего хрусталика ультразвуком с имплантацией искусственного хрусталика.

– Боли наша пациентка не чувствовала. Благодаря малотравматичности метода пациентка начинала видеть уже в день операции, – отметили в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.