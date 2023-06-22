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НовостиОбщество22 июня 2023 13:58

Брюховецкая ЦРБ получила новую реанимационную систему для новорожденных

Оборудование закупили по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
Брюховецкая ЦРБ получила новую реанимационную систему для новорожденных Фото: admkrai.krasnodar.ru

Брюховецкая ЦРБ получила новую реанимационную систему для новорожденных Фото: admkrai.krasnodar.ru

Брюховецкая ЦРБ получила новую реанимационную систему для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Новое медоборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Отмечается, что реанимационные системы поддерживают температуру, необходимую малышам. Кроме того, с помощью системы специалисты следят за основными показателями состояния здоровья новорожденных.

По нацпроекту в больнице Брюховецкого района ремонтируют взрослую поликлинику. Она рассчитана на 500 посещений в смену.