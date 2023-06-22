На Кубань вернулась балачка

Фото: фонд «Вольное дело»

Премьера спектакля «Как Степан Грищенко за горилкой ходил» прошла с аншлагом в Краснодарском театре драмы. Гостей мероприятия также ждали презентация сборника новелл «Было времячко» и выставка, посвященная персонажам этих новелл – кубанским казакам рубежа XIX-XX веков.

Сборник рассказов Николая Канивецкого «Было времячко», изданный фондом Олега Дерипаска, впервые объединил все произведения писателя под одной обложкой. Прозу автора отличает наличие кубанской балачки – уникального казачьего диалекта, который мало зафиксирован в литературе и сегодня почти утрачен. Новеллы были собраны в дореволюционных газетах и опубликованы в издательстве «РИПОЛ классик» с сохранением авторской орфографии. Также фонд планирует выпустить эти рассказы в виде аудиокниги и подготовить расширенное издание с комментариями.

Фото: фонд «Вольное дело»

На сцене Краснодарского театра драмы три рассказа Канивецкого – «На кладбище», «Лемишка» и «По станичному приговору» – были поставлены московским режиссером Ириной Васильевой в жанре «кубанского вестерна». Спектакль «Как Степан Грищенко за горилкой ходил» с этнографической точностью передал выразительность кубанской балачки, уравновесив архаичный диалект современными режиссерскими решениями. Зрители наблюдали стремительные переходы от комедии к трагедии и мгновенные трансформации: рассказчики становились героями, а предметы – живыми существами.

Прошлый спектакль этой серии – «Пахлава глупости» по рассказам Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света» – вышел в феврале в независимом Одном театре, став одной из самых популярных комедий, идущих в Краснодаре. Обе постановки стали продолжением театральной лаборатории, состоявшейся осенью на фестивале казачьей культуры «Александровская крепость» и объединившей московских и краснодарских режиссеров для исследования кубанского литературного наследия.

К премьере в театре драмы фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» организовал выставку, посвященную исчезнувшему миру кубанского казачества. Экспозиция воссоздает жизнь казачьих хуторов за несколько десятилетий до Гражданской войны. На выставке можно увидеть раритетные предметы материальной культуры казаков, а также послушать ценные аудиозаписи: настоящую кубанскую балачку, хуторские песни и байки, забавные и трагические рассказы казачьих семей начала XX века. Выставка будет работать в фойе театра драмы до 27 июня.