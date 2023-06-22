Центр водных видов спорта в Краснодаре достроят к концу 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Спортивный центр площадью более 26 тысяч кв. метров возводят для Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. В спортивном блоке подготовят залы тяжелой атлетики, художественной гимнастики, борьбы, бокса, игровой зал, тренажерные залы. Одно из помещений обустроят для лыжного и велосипедного спорта. Уточняется, что здание соединят переходами с общежитием и учебным блоком со столовой.

Учебный блок со столовой обустроят в шестиэтажном помещении с аудиториями и лабораториями, компьютерными классами, конференц-залом, залом практических занятий и кабинетами преподавателей. В нем смогут обучаться до 1394 студентов.

В общежитии вместе с жилыми комнатами и медблоком появятся кабинеты физиотерапии, электросна, постнагрузочного восстановления, функционального диагностирования, УЗИ, мышечного тестирования, учета и анализа тренировочных нагрузок. Учащиеся будут посещать процедуры и контролировать состояние здоровья.

– На третьем этапе будут возведены четыре здания, вмещающие в себя пять блоков, – спортивный, учебный со столовой, медико-восстановительный, вспомогательный, а также общежитие, рассчитанное на 200 мест, – отметил Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты завершили монолитные работы. Кроме того, на объекте обустраивают фасады, внутренние стены и перегородки, а также завершают монтаж кровли. На втором этапе в спортивном центре оборудовали бассейн, который вмещает до 64 человек в смену, зал специальной физподготовки для гребли на байдарках и каноэ, академической гребли.

В центре водных видов спорта и атлетики будут получать высшее дополнительное образование студенты в возрасте от 17 лет.