Иранский бизнес рассматривает локализацию производств на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Иранский бизнес рассматривает локализацию производств на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудничество иранских и кубанских бизнесменов обсудили в заключительный день рабочей поездки вице-губернатора Александр Руппеля. Замглавы региона встретился с представителями деловых кругов Ирана. Всего было проведено более 20 встреч с бизнес-сообществом.

Так, одна из иранских компаний готова наладить сборку электромотоциклов в Краснодарском крае. Другое предприятие рассматривает локализацию производства по ремонту авиадвигателей.

Делегация Краснодарского края также встретилась с представителями компаний из сферы туризма. Так, Иран интересует не только привлечение туристов, но и обмен опытом с Кубанью.

– В этом направлении важно детально проработать все вопросы, включая прямое авиасообщение с курортными территориями Ирана и подготовку инфраструктуры, – отметил Александр Руппель.

Кроме того, иранские представители рассматривают возможность наладить связи с ведущими медучреждениями края – для перекрестных визитов медиков, обмена опытом и проведения совместных операций.

Всего в ходе переговоров подписано соглашение на сумму более 500 млн рублей. Договоренности заключены между компанией Краснодарского края, которая проводит экспортно-импортные операции, и крупной компанией Ирана, закупающей кубанскую сельхозпродукцию.