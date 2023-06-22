Кубань ждут первые с начала календарного лета теплые и солнечные выходные дни

Жителей Кубани ждут солнечные выходные. Фото: Евгения ГУСЕВА

После череды ненастных дней, жителей и гостей Краснодарского края наконец ожидают первые в июне теплые и солнечные выходные. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 и 25 июня на Кубани ожидается небольшая облачность, но без осадков.

- Будут наблюдаться порывы восточного с переходом на западный ветра до 12 м/с, но тут виноваты зоны повышенного атмосферного давления. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 28…33°; в горах ночью 8…13°, днем 20…25°, - уточнили в Краснодарском ЦГМС.

На Азовском побережье 17…22°, на Черноморском - днем 24 и 25 июня 26…31°.