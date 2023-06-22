На Кубани с 1 сентября 2023 года по программам «Профессионалитет» будут обучаться 1700 студентов

На Кубани обсудили перспективы развития среднего профобразования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С сентября 2023 года по программам «Профессионалитет» в Краснодарском крае будут обучаться 1700 студентов, заявил губернатор региона. Прием документов в техникумах и колледжах от абитуриентов уже начался. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря новый учебным программам, удалось изменить отношение школьников к средне-специальному образованию. Около 65% выпускников школ региона выбирают для старта не высшее, а среднее профессиональное образования.

– В федеральном проекте «Профессионалитет» участвует 23 учебных краевых заведений. На их базе созданы шесть образовательных центров по разным направлениям – от сельского хозяйства до IT-сферы. Колледжи и техникумы сотрудничают с предприятиями и совместно готовят кадры, которые не придется переучивать, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Классные руководители и кураторы групп учебных заведениях помимо федеральной финансовой помощи в 5 тысяч рублей получают и региональные выплаты – 4 тысячи рублей.