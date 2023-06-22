Краснодар присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

В Краснодаре проведут Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре проведут Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Мероприятие начнется 23 июня в 8.00 на площади перед дворцом спорта «Олимп» по улице Береговой. Организаторы предложат участникам пройти дневную норму – 10 тысяч шагов.

- Для поддержания нормальной физической активности в день необходимо проходить минимум 10 тысяч шагов. Ежедневные прогулки способствуют стимуляции работа мозга, нормализации давления и уровня сахара в крови, а также снижению стресс, - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Андрей Сахаров.

С 19 по 25 июня в Краснодарском крае проходит Неделя информирования о важности физической активности. Профилактические мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона.