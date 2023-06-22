В Краснодаре обсудили актуальные вопросы автострахования в регионе

Члены совещания обсудили проблемы автострахования в регионе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре обсудили актуальные вопросы автострахования. В совещании, организованном Южным ГУ Банка России, принял участие первый заместитель министра экономики края Игорь Красавин. По словам Красавина, на рынке автострахования в регионе есть ряд проблем, которые требуют особого внимания.

– Кубань занимает третье место в России по количеству зарегистрированных машин. Несмотря на сложную политическую ситуацию и санкционное давление, страховой региональный рынок сохранил свои позиции, – сообщил Игорь Красавин.

Сборы страховых премий по ОСАГО за первый квартал 2023 года составили 2,8 млрд рублей, а выплаты – 1,4 млрд рублей. Около 98% полисов ОСАГО были заключены в электронной форме, этот способ помогает избежать очередей и жалоб клиентов.