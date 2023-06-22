Более тысячи выпускников Кубани выполнили задания ЕГЭ по русскому языку в резервный период

С 22 июня стартовали резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ.

В Краснодарском крае стартовали резервные дни основного периода единого государственного экзамена. Задания ЕГЭ по русскому языку выполнили 1,1 тысячи участников в 18 пунктах проведения. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля.

– Резервные дни созданы для выпускники прошлых лет и текущего года, которые не смогли это сделать по уважительной причине в основной день. Также в этот период могут сдать экзамены школьники, которые не довольны результатом по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике, – рассказала замминистра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.

Результаты экзаменов резервных дней объявят до 14 июля. Для выпускников, которые и в этот раз пропустят экзамены по уважительной причине или вновь получат неуд, предусмотрен еще один период - дополнительный. Экзамены по базовой математике и русскому языку можно будет сдать с 6 по 19 сентября.