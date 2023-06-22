Спасателям в Новороссийске пришлось выгонять собаку из чужого бассейна

Собаку удалось выгнать только спасателям. Фото: t.me/alekseioderov

Спасатели Новороссийска получили необычную просьбу о помощи. Жительница города сообщила, что к ней вломился незваный гость и захватил небольшой декоративный бассейн. Самостоятельно выгнать незнакомца она не смогла. Ее попытки вытащить отдыхавшего в бассейне остались без внимания. Хуже того, гость рычал и скалил клыки на хозяйку.

- Спасатели выехали на место и обнаружили в бассейне пса. Они попросили собаку покинуть «джакузи». После непродолжительных переговоров животное самостоятельно покинуло спа-салон, - рассказал о курьезном случае глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Впрочем, спасатели не уверены, что собака не вернется обратно. Они пообещали женщине помочь, если она снова обнаружит в своем бассейне прохлаждающуюся дворнягу.