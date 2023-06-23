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НовостиПроисшествия23 июня 2023 4:29

Восемь улиц остались без света в Карасунском округе Краснодара

Идут восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
О времени восстановительных работ не говорится

О времени восстановительных работ не говорится

Утром 23 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС ПБ-5 и 24 трансформаторных подстанции, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остались улицы Бородинская, Горная, Пашковский перекат, Берег Кубани, Горная, Заводская, Кубанонабережная, Степная.

На месте работает аварийная бригада, идут восстановительные работы.