Восемь улиц остались без света в Карасунском округе Краснодара

О времени восстановительных работ не говорится

Утром 23 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС ПБ-5 и 24 трансформаторных подстанции, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остались улицы Бородинская, Горная, Пашковский перекат, Берег Кубани, Горная, Заводская, Кубанонабережная, Степная.

На месте работает аварийная бригада, идут восстановительные работы.