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НовостиОбщество23 июня 2023 5:43

Что произошло за ночь 23 июня в Краснодарском крае

Полицейские Сочи нашли 41 литр контрафактного алкоголя в клубе, где отравились подростки
Алексей ГУК

Полицейские Сочи нашли 41 литр контрафактного алкоголя в клубе, где отравились подростки. Руководство заведения привлекут к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

В Сочи наблюдали необычное атмосферное явление фата-моргана. Из-за оптической иллюзии в небо взмыл круизный лайнер.

Восемь улиц остались без света в Карасунском округе Краснодара. Идут восстановительные работы.

Спасателям в Новороссийске пришлось выгонять собаку из чужого бассейна. Хозяйка бассейна самостоятельно справиться с незваным гостем не смогла.