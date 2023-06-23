Что произошло за ночь 23 июня в Краснодарском крае

Полицейские Сочи нашли 41 литр контрафактного алкоголя в клубе, где отравились подростки. Руководство заведения привлекут к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

В Сочи наблюдали необычное атмосферное явление фата-моргана. Из-за оптической иллюзии в небо взмыл круизный лайнер.

Восемь улиц остались без света в Карасунском округе Краснодара. Идут восстановительные работы.

Спасателям в Новороссийске пришлось выгонять собаку из чужого бассейна. Хозяйка бассейна самостоятельно справиться с незваным гостем не смогла.