Центр экологического просвещения открыли в Сочи

В новых вольерах поселились орланы Ажек и Казбек.

На территории Сочинского географического общества открыли центр экологического просвещения. Теперь все желающие смогут посмотреть на краснокнижных животных.

В новых вольерах поселились орланы Ажек и Казбек. Помимо этого, гости центра смогут увидеть императорскую орлицу Арса и филина Филимона. Ранее все эти животные жили у недобросовестных хозяев.

- Большое внимание уделяем экологическому просвещению детей и подростков, чтобы они с детства осознавали свою ответственность перед природой. Поддерживаем все подобные проекты, которые реализуются в Сочи, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.