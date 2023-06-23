Сквер Фестивальный благоустраивают в Сочи

Установят многофункциональный комплекс, где будет интересно и малышам, и подросткам.

В Сочи в Год архитектуры продолжают масштабное благоустройство общественных пространств. Приступили к работам в сквере Фестивальном. Это знаковое место, рядом с «Дендрарием», его очень любят жители и гости курорта. Многие приезжают сюда с детьми из соседних микрорайонов. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход работ и обсудил проект с жителями микрорайона улицы Фабрициуса.

Через месяц существующую площадку здесь модернизируют и расширят. Установят многофункциональный комплекс, где будет интересно и малышам, и подросткам. А любимых детских развлечений – качелей – сразу несколько образцов.

В спортивной части – турники, тренажеры и теннисные столы, которые пользуются большой популярностью на других новых площадках.

- Оборудуем места отдыха для родителей. Сохраним всю существующую зелень и добавим новую. Проекты комплексного благоустройства реализуем во всех районах курорта. Только новых и капитально отремонтированных площадок у нас в этом году в работе более 80-ти, - заключил Алексей Копайгородский.