В Краснодаре с 23 июня сократят время работы семи трамваев Фото: krd.ru

В Краснодаре с 23 июня сократят время работы семи трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На улице Московской стартует модернизация трамвайного узла.

Первый этап работ пройдет с 23 июня по 2 июля трамвайных участках по улицам Красных Зорь и Крайней. Так, трамвай № 1 отправится в последний рейс от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 20:41, от улицы Декабристов — в 21:20. После 21:20 трамваи будут следовать от вокзала до остановки на улице им. 40-летия Победы.

Трамвай №2 проследует в последний рейс от улицы Индустриальной в 21:15, от улицы Декабристов — в 22:00. После 21:30 состав от улицы Индустриальной отправится до остановки на улице им. 40-летия Победы. Трамвай № 3 проследует в последний рейс от Западного депо в 20:45, от улицы Декабристов — в 21:38. После 21:00 составы от Западного депо будут курсировать через Кооперативный рынок, улицы Гоголя, Железнодорожную, Дмитриевскую Дамбу, Горького и обратно в депо.

Трамвай № 15 после 21:00 проследует от ж/д вокзала «Краснодар-I» только до остановки на улице Солнечной и обратно на ж/д вокзал. Последний рейс от остановки на улице Петра Метальникова отправится по расписанию в 21:38.

Трамвай № 20 после 22:00 проследует от улицы Декабристов по улице Коммунаров. Состав в 21:51 отъедет от хладокомбината и отправится по маршруту № 8 до остановки на улице им. 40-летия Победы. Трамвай № 21 отправится в последний рейс в 20:44 из Юбилейного микрорайона только до остановки на улице Солнечной. После 21:00 составы проследуют через Кооперативный рынок до остановки на улице Индустриальной. Последний рейс от остановки на улице Петра Метальникова отправится в 21:30.

Трамвай № 22 отправится в последний рейс от конечной остановки на улице Петра Метальникова в 22:02 и проследует по улице Коммунаров. Состав в 21:38 отправится от улицы Димитрова и проследует по улице Коммунаров до остановки на улице им. 40-летия Победы и обратно до улицы Димитрова.

Кроме того, с 24 по 30 июня изменится маршрут четырех трамваев. Так, состав № 3 проследует от Западного депо до улицы Дмитриевская Дамба, далее — по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно по маршруту до депо.

Трамвай № 21 из Юбилейного микрорайона от перекрестка улиц Горького и Коммунаров проедет по улицам Коммунаров, Захарова до конечной остановки по улице Индустриальной. Обратно состав проедет тем же маршрутом.

Трамваи № 20 и № 22 в прямом и обратном направлениях от улицы Дмитриевская Дамба проедут по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической. Далее каждый состав проследует по обычному маршруту.