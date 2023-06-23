Мэрия Краснодара объяснила проблему с водой в Старокорсунской

Решение проблемы прорабатывается

Жители станице Старокорсунской, что под Краснодаром, не первый год жалуются на проблемы с водой. В мэрии и объяснили, что отключения происходят из-за частых поливов летом и систему необходимо модернизировать.

- Количество населения в станице Старокорсунской растет, а летом увеличивается расход воды из-за частных поливов. Работа насосов и водозаборных сооружений идет по максимуму. Утром и вечером наиболее удаленным от насосных станций участкам частного сектора не хватает количества имеющейся воды. Как итог — вода в систему поступает, но население ее очень быстро разбирает, - сообщили в МЦУ Краснодара.

В центре управления добавили, что нужен ремонт сетей и бурение скважин – такое решение вопроса сейчас прорабатывается.