В Приморско-Ахтарском районе готовят к открытию фельдшерско-акушерский пункт Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Приморско-Ахтарском районе готовят к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение установили по нацпроекту «Здравоохранение» в хуторе Аджановка. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В населенном пункте проживают более 300 жителей. Прием пациентов будет вести фельдшер. Кроме того, помощь будут оказывать медсестры. В ФАПе размещены приемный, процедурный кабинеты и дневной стационар.

Помощь пациентам начнут оказывать после завершения лицензирования.

В 2023 году на Кубани установят 10 новых ФАПов и построят 15 офисов врача общей практики.