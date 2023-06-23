За неделю до дня рождения пропал 21-летний житель Кубани

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На Кубани полгода ищут без вести пропавшего 21-летнего Павла Агафонова. Он перестал выходить на связь в декабре прошлого года. И в день рождения, 5 января, семья Павла дома его не дождалась.

- Разыскивается без вести пропавший Агафонов Павел Дмитриевич, 05.01.2002 года рождения, проживающий в станице Привольной. При себе документов нет, - распространили ориентировку в отделе МВД России по Каневскому району.

Павел был одет в коричневую толстовку, темные брюки и кроссовки.

В случае получения информации о возможном местонахождении парня, просят незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефону - 8 86164 45702.