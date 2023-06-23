День здоровья проведут в Туапсинской районной больнице №2 Фото: admkrai.krasnodar.ru

День здоровья проведут в Туапсинской районной больнице №2. Медицинско-профилактическую акцию организуют 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Приемы проведут врачи разных специальностей. Пациенты, в частности, проверят зрение, работу сердца, артериальное и внутриглазное давление. Все желающие также сдадут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, ЭКГ, УЗИ и флюорографию.

Как отмечают специалисты, одной из основных причин смертности считается отсутствие физической активности.

– Регулярные занятия необходимы человеку, потому что они укрепляют организм, ускоряют метаболизм и благоприятно влияют на тонус сосудов и мышц, – сказал и.о. главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Уточняется, что для участия в Дне здоровья потребуются паспорт и полис ОМС.