Участника запрещенной религиозной организации осудили в Сочи на 6 лет

Суворов совершил умышленные преступления, каждое из которых отнесено к категории тяжких и является преступлением против основ конституционного строя и безопасности государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении Даниила Суворова, признанного виновным в совершении преступлений по статьям "Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности" и "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации".

Из приговора суда следует, что Даниил с 2019 года был участников запрещенной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговых в России». Подсудимый участвовал в религиозно-обучающих занятиях-проповедях, в обсуждении содержания религиозных книг «Свидетели Иеговы».

- Кроме того, подсудимый с целью увеличения численности последователей вышеуказанной экстремистской организации, активно привлекал в ее ряды новых людей, используя при этом уговоры, призывы к религиозному единству, обещания, а также психологического воздействия, выраженного в убеждении, внушении, манипуляции и подстройкой под потребности. - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Противоправная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, но признал, что является Свидетелем Иеговым.

Рассмотрев материалы дела, суд принял во внимание, что Суворов совершил умышленные преступления, каждое из которых отнесено к категории тяжких и является преступлением против основ конституционного строя и безопасности государства. При установленных фактических обстоятельствах суд счел необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.