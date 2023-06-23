Агрофирма Успенского района оптимизирует производство по нацпроекту

Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Агрофирма Успенского района Кубани оптимизирует производство. Предприятие начнет внедрять бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В хозяйстве выращивают зерновые, технические и другие сельхозкультуры, разведение крупного рогатого скота. Поголовье голштинской породы коров превышает тысячу голов. А объем выпускаемой продукции в валовом продукте составляет около 25 тысяч тонн зерновых, сахарной свеклы более восьми тысяч тонн.

Сельхозпредприятие заключило соглашения с министерством экономики края и Региональным центром компетенций. Специалисты проведут обучающие семинары по основам бережливого производства, выберут эталонный участок и поток-образец для внедрения бережливых технологий.

– Результат будет зависеть от вовлеченности коллектива, рационализаторских предложений и максимальной ориентации на потребителя в процессе внедрения улучшений, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Напомним, на Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединились свыше 260 предприятий. На некоторых производствах удалось сократить время протекания процесса на 69%, в два раза уменьшить запасы и увеличить выработку на 350%.