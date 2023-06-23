В ближайшие дни погода в регионе будет улучшаться Фото из архива КП

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +24 градусов. Такую температуру зафиксировали в Геленджике. На градус ниже столбики термометров показывают в Анапе, Сочи, Ялте и Анапе.

– Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи - 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса, – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Отмечается, что в ближайшие дни погода на юге страны будет улучшаться. В Краснодарском крае осадков не ожидается. Так, 24 и 25 июня в регионе будут зафиксированы первые +30 градусов в этом летнем сезоне.