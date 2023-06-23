Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре завершат в ноябре 2023 года Фото: t.me/shaposhnik_v

Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре завершат в ноябре 2023 года. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

В настоящее время благоустройство завершили на 32%. Специалисты выполняют работы по планировке территории под озеленение, разработке грунта с уплотнением, установке бордюрного камня, устройству автоматического полива, прокладке кабельных линий уличного освещения. Кроме того, в зеленой зоне обустраивают основание пешеходных дорожек, укладывают тротуарную плитку.

На Николаевском бульваре установят детские игровые и спортивные площадки, тренажеры, скамейки и урны, подготовят амфитеатр и дорожки для пешеходов, велопарковки, территорию для выгула собак.

– Работы ведутся в штатном режиме в соответствии с графиком производства работ, – отметил Вячеслав Шапошник.