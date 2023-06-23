Кубанские IT-компании получат поддержку на продвижение продукта в интернете Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские IT-компании получат поддержку на продвижение продукта в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, по программе «Цифровая экономика» организациям возместят до 80% расходов на рекламу ПО или услуг. Они должны быть размещены на платформах Яндекс.Бизнес, РБК, Бизнес Вконтакте, Ведомости.

Затраты компенсируют, в частности, за размещение баннерной, текстовой, видео и аудиорекламы. Агентства по интернет-маркетингу также могут подать заявку и стать одним из партнеров проекта.

Отмечается, что в настоящее время на Кубани проект востребован не так, как в других регионах.

– Но в других регионах - много положительных отзывов и историй успеха. Предприниматели отмечают рост обращений, увеличение числа заключенных договоров, – сказал руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный. – Некоторые воспользовались мерой поддержки неоднократно.

Уточняется, что компаниям могут возместить максимально не более 1 млн рублей. Условия участия размещены на официальном сайте программы.