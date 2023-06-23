Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Усть-Лабинске водитель ВАЗ сбил 72-летнюю женщину. ДТП произошло 22 июня около 22:00 на улице Красной.

– По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2110, при выезде с прилегающей территории допустила наезд на 72-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части дороги, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадавшую женщину с травмами госпитализировали. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре в жестком ДТП погибла 16-летняя девушка. 19-летний водитель легковушки позже скончался в больнице.