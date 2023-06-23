В Сочи запустили проект по обмену одежды

Проект позволит уменьшить количество выбрасываемых товаров на полигоны

В Сочи запустили социально-экологический проект «Давай меняться!» На курорте открыли две площадки - своп-маркеты. Здесь все желающие могут обменяться одеждой, обувью, текстилем и аксессуарами. Кроме этого, можно сдать и свои вещи.

«Проект позволит уменьшить количество выбрасываемых товаров на полигоны, снизить нагрузку на экологию и воспитать в людях бережное отношение к своим вещам, а главное – к окружающей среде», – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в рамках проекта также отдаю вещи многодетным и малоимущим семьям.