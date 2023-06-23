В Сочи проповедника религиозной секты приговорили к шести годам лишения свободы за вербовку граждан

Проповедник проведет шесть лет в исправительной колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 27-летнего проповедника религиозной организации «Свидетели Иеговы» признали виновным в участии в деятельности запрещенной религиозной экстремисткой организации и вербовке граждан. Уроженец Татарстана проводил лекции, на которых демонстрировал экстремистские тексты и брошюры.

- Кроме того, в период с ноября 2019 по август 2020 года осужденный вербовал местного жителя присоединиться к этой экстремистской организации, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.