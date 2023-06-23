В Краснодаре 24 июня между выставочным центром «Экспоград Юг» и ТЦ «Красная Площадь» будет ходить автобус

В Краснодаре на время молодежного фестиваля усилят маршруты общественного транспорта. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 24 июня в субботу появится временный автобусный маршрут, который свяжет выставочный комплекс «Экспоград Юг» и торговый центр «Красная Площадь».

- На время проведения краевого молодежного фестиваля с 16:00 до 22:00 будут осуществлять перевозку три автобуса. Транспорт будет ходить с интервалом движения 10–15 минут, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также увеличат количество автобусов и добавят новые остановки на маршруте № 56. Он начнет отправление от Красной площади, сделает остановку в историческом парке «Россия — моя история» и завершит свой путь на улице Якова Кобзаря.