Рядом с Армавиром произошло землетрясение магнитудой 3,6

Жители Армавира сообщили о подземных толчках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Армавира сообщили о землетрясении, которое они почувствовали в 13.30. Подземные толчки были такой силы, что не остались незамеченными и в соседнем Успенском районе.

- На Кубани сейсмостанцией было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6. Погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне такие же толчки напугали жителей Анапы и Новороссийска. По данным сейсмологов, активность была зарегистрирована в Черном море на глубине 10 км.