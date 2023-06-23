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НовостиОбщество23 июня 2023 12:16

В Новокубанске укомплектовали физиокабинет районной больницы

Новое оборудование поступило по нацпроекту «Здравоохранение»
Евгения ХАЛИКОВА
Новый аппарат поступил по региональной программе модернизации нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новый аппарат поступил по региональной программе модернизации нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новокубанской районной больнице укомплектовали физиотерапевтический кабинет. Новое оборудование в лечебное учреждение поступило по региональной программе модернизации национального проекта «Здравоохранение». Аппараты физиотерапии будут использовать для стимуляции мышц электрическим полем и током широкого диапазона частот.

- Применение этих аппаратов способствует активизации кровообращения и обменных процессов, оказывает болеутоляющее действие, а также стимулирует мышечную деятельность. Спектр применения широкий – в спортивной медицине, лечебной физкультуре, ортопедии, а также при амбулаторном лечении пациентов, - рассказал главврач Новокубанской больницы Александр Жарников.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения муниципалитеты Кубани регулярно пополняются новым оборудованием и автотранспортом. Также в регионе капитально ремонтируют и строят новые медучреждения.