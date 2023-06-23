Бригада получила звание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

77-ой зенитной ракетной бригаде на Кубани присвоили звание гвардейской. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

- Часть была создана 9 лет назад. За это время военнослужащие успешно выполнили множество спецзаданий. А сегодня обеспечивают противовоздушную оборону в ходе специальной военной операции. Действуют слаженно, профессионально, самоотверженно, - написал Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Он поздравил военных с почетным званием.